Lazio, il Burnley ti ospita in uno degli stadi inglesi più importanti: il motivo
RASSEGNA STAMPA - L'amichevole contro la Lazio sarà un'occasione importante per il Burnley. Infatti, sarà la prima amichevole della nova stagione dvanti ai propri tifosi. Si giocherà al Turf Moor, uno stadio molto importante in Inghilterra: come riporta il Corriere dello Sport, è il terzo stadio di calcio ancora in uso più antico del Regno Unito, dietro al Deepdale di Preston e al Bramall Lane di Sheffield.
Il Burnley di Scott Parker vuole raccogliere i frutti di un mercato importante in vista del ritorno in Premier League. Infatti, sono stati spesi circa 123 milioni di euro. Oltre a Tchaouna, Ugochukwu, Walker, Broja e i riscatti, il Burnley starebbe pensando anche a Eriksen, svincolatosi dal Manchester United. Un mercato ambizioso, l'obiettivo è quello di restare nel massimo campionato inglese.
