Serie A, le rose più giovani del campionato: Lazio al diciottesimo posto

C'è chi dice che puntare sui giovani sia indispensabile e chi invece preferisce affidarsi alla vecchia guardia. Non esiste una verità, ma forse la cosa più giusta è un equilibrato connubio tra giovani e "vecchi". La Lazio è la diciottesima squadra più anziana della Serie A, con una media di 28,3 anni, a pari merito con il Benevento e davanti alla Juventus (28,4). Chi abbassa la media tra i biancocelesti sono i giovani Alia (20 anni) e Armini (19) oltre a Luiz Felipe (23), Andreas Pereira (24), Fares (24) e Vavro (24). I più attempati in rosa, invece, sono Reina (38), Leiva (33), Radu (33), Parolo (35) e Lulic (34). Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sul podio tra le rose più giovani ci sono Milan (24,8), Verona (25,6) e Bologna (26) come lo Spezia.

