Covid-19, Johnson annuncia: Regno Unito in 'lockdown' come l'Italia

Fino a qualche giorno fa il governo guidato da Boris Johnson ipotizzava un'immunità di gregge come misura anti Covid-19. Oggi in diretta televisiva il primo ministro britannico ha annunciato che Londra e il Regno Unito sono in 'lockdown', in blocco totale. Il governo, dopo un lungo periodo di tentennamenti, ha imposto misure draconiane come quelle dell'Italia. Tutti i negozi e locali chiusi, esclusi quelli essenziali come supermercati e farmacie; libertà di movimento molto limitata, obbligo praticamente continuo di rimanere a casa; vietato ogni assembramento pubblico superiore a due persone, obbligo di lavoro da casa esclusi casi estremi e necessari; chiusi anche luoghi di culto e biblioteche.

