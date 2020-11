Covid, focolaio in casa Uruguay: salgono a 15 i positivi

Dopo le positività rese note nei giorni scorsi, tra cui quella di Luis Suarez, salgono a 15 i casi di Coronavirus nella Nazionale dell'Uruguay. Tra i contagiati per il momento, riporta Tuttosport, non ci sarebbe nessuno dei calciatori militanti in Serie A, ovvero Bentancur, Caceres, Nandez e Godin. Gli ultimi a risultare positivi sono stati Gabriel Neves e Brian Rodriguez, che si aggiungono a Matias Viña, Alexis Rolin, Diego Rossi, Lucas Torreira, Darwin Nunez, Luis Suarez e Rodrigo Muñol e sei altri membri del gruppo squadra. Restano in ansia Juventus, Fiorentina e Cagliari in attesa dei prossimi tamponi.

