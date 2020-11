Lazio, Calil: "Allo Scida di Crotone è difficile per tutti. E su Luis Alberto..."

L'ex attaccante del Crotone, Caetano Calil, ha parlato della sfida tra i calabresi e la Lazio, in programma domani, ai microfoni ufficiali della società biancoceleste: "Sarà una partita bella ed incerta. Andare a giocare a Crotone non è mai facile per nessuno, tutte le squadre lì trovano difficoltà. Lo Scida è un campo sempre molto insidioso, anche se purtroppo l'assenza di pubblico potrebbe influire".

CROTONE: " L'attacco è il suo punto di forza, con il duo Messias-Simy capace di creare problemi alle difese avversarie per tutta la partita. Stroppa ha portato un gioco molto offensivo, con un approccio propositivo a prescindere dall'avversario affrontato. La classifica dei rossoblu al momento è molto bugiarda".

LAZIO: "Mi piace molto Luis Alberto. Lo spagnolo ha un talento incredibile, in lui rivedo il mio stile di gioco. La Serie A è il campionato ideale per lui, nelle categorie inferiori invece questi tipi di giocatori hanno meno spazio".