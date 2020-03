D'Amico: "Scudetto? Ora bisogna correre dietro alla Lazio"

Entra nel pieno la lotta per il campionato, la Lazio c'è. Ai microfoni di TMW è intervenuto D'Amico: "Situazione rinvii? Non capisco chi avrà vantaggio da tutta questa situazione, me lo sto chiedendo da qualche giorno. Secondo me nessuno sarà avvantaggiato, forse la Lazio perchè recupererà qualche infortunato. In questo momento bisogna correre dietro alla Lazio".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, LO SCENARIO IN CASO DI SOSPENSIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE