De Laurentiis, l'incredibile attacco a Lotito: "È il suo schiavo!" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Durante la presentazione al Coni, De Laurentiis si è lasciato scappare una battuta poco simpatica nei confronti del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: "È schiavo di Lotito, è schiavo!".

CLICCA QUI PER IL VIDEO

"La vicenda Juventus? Non ne parlo. Ci penseranno i magistrati, che stanno verificando. Non è compito mio, mi dispiace che il calcio, ma non è solo un problema italiano, non sia poi portatore sempre di quei valori che dovrebbero essere d'esempio per le nuove e le giovani generazioni". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione del nuovo volume sul codice di 'Giustizia Sportiva e Ordinamento statale' dell'avvocato della Figc Viglione al Coni. "Se può essere una nuova Calciopoli? Non sta a me stabilirlo", ha glissato.