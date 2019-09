DIRETTA - Calciomercato degli altri: Romulo in prestito a Brescia, un altro ex Lazio in Belgio

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Ultime ore di calciomercato: il Brescia ufficializza l'arrivo di Romulo dal Genoa. André Silva, invece, lascia il Milan per sposare l'Eintracht con un prestito biennale. Il Genoa ha formalizzato l'acquisto a titolo definitivo di Peter Ankersen, la Spal ha preso a titolo definitivo Jacopo Sala dalla Sampdoria. A proposito dei blucerchiati: sembrava vicinissimo l'arrivo di Emanuel Vignato, ma l'operazione con il Chievo non è stata definita. I colloqui non si interrompono, ma - come riporta Tuttomercatoweb.com - se ne parla più per un trasferimento a gennaio, ormai. Oltre a Romulo, in queste ultime ore anche un altro ex Lazio è stato oggetto di mercato, seppure in un campionato distante dal nostro: Wesley Hoedt. Il difensore ha lasciato il Southampton per andare in prestito al Royal Anversa. Ufficializzati i prestiti alla Roma di Kalinic e Mkhitaryan.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 - Intanto arriva l'ufficialità di Darmian al Parma: il difensore passa a titolo definitivo dal Manchester al club emiliano.

AGGIORNAMENTO ORE 13.40 - Nikola Kalinic ha appena terminato le visite a Villa Stuart: a breve si recherà nella sede della Roma all'Eur per la firma, poi si sposterà a Trigoria per un primo sopralluogo del centro sportivo.

AGGIORNAMENTO ORE 13.20 - Ufficiale anche Andrea Seculin alla Sampdoria. Il portiere passa dal Chievo al club blucerchiato in prestito con diritto di opzione.

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 - Nel frattempo, arriva anche l'ufficialità di Chiriches al Sassuolo. La formula del trasferimento del difensore del Napoli è quella del prestito con obbligo di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 12 - Confermato il colpo della Roma. Dall'Arsenal arriva l'armeno Henrix Mkhitaryan. Il fantasista, che oggi firmerà con i giallorossi, è infatti atterrato in mattinata a Fiumicino, dove ad accoglierlo c'erano decine di tifosi romanisti.

AGGIORNAMENTO ORE 11 - Mauro Icardi cammina a passo spedito verso il PSG. L'accordo con l'Inter è stato raggiunto: dopo pranzo l'attaccante argentino partirà per Parigi, dove svolgerà le visite mediche. Prestito con diritto di riscatto per un totale di 70 milioni di euro.

Ci siamo, rush finale per questa sessione estiva di calciomercato che terminerà ufficialmente alle 22 di questa sera. Già tante le situazioni da segnalare al di fuori di casa Lazio all'inizio della giornata, diversi club si muovono nelle ultime ore di mercato. Fernando Llorente si è accasato al Napoli, l'ex attaccante del Tottenham approda ufficialmente in azzurro dopo essere stato accostato anche al biancoceleste. Scottante ancora la situazione di Mauro Icardi, poche possibilità di addio in extremis all'Inter: per lui si potrebbe profilare un prestito al Paris Saint Germain o al Valencia. Da parte sua, il Milan è pronto ad accogliere Ante Rebic, che oggi sosterrà le visite mediche in seguito all'accordo tra rossoneri e Eintracht Francoforte per uno scambio di prestiti con André Silva. In casa Atalanta Gasperini ha annunciato l'arrivo di Simon Kjaer in prestito secco per un anno, mentre dall'altra parte del Tevere sbarca a Roma Kalinic e si fa un tentativo per Mkhitaryan dall'Arsenal. Anche la Fiorentina batte un ultimo colpo: si tratta di Pedro, attaccante ventiduenne proveniente dal Fluminense.

