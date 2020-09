DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: la Juve aspetta Suarez. L'Udinese chiude per Arslan

AGGIORNAMENTO RE 14:10 - L'Udinese, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe vicina a chiudere l'acquisto di Torgay Arslan, centrocampista tedesco classe 1990, svincolatosi dal Fenerbahce. Per lui, accostato in passato dai media turchi anche alla Lazio, sarebbe pronto un contratto biennale.

Non solo la Lazio, sul mercato si muovono anche gli altri club di Serie A. La Juventus è a caccia di un centravanti e ha in Luis Suarez l'obiettivo primario, che però non si sbloccherà a meno di ottenere il passaporto in seguito al buon esito dell'esame di italiano. L'alternativa si chiama Milik, già bloccato sulla parola dal club bianconero, mentre le altre piste portano a Dzeko e a Giroud. L'Inter aspetta con impazienza Vidal e, mentre piazza Godin al Cagliari, sulle fasce cerca Darmian, Marcos Alonso e Emerson Palmieri, tutte vecchie conoscenze di Antonio Conte. Il Milan dal canto suo ha ufficializzato l'acquisto di Tonali nei giorni scorsi e il riscatto di Rebic proprio nel weekend appena passato, mentre accarezza dalla Fiorentina il sogno Chiesa e anche l'eventuale arrivo di Milenkovic. La Roma lavora per trattenere Smalling e per potenziare la difesa con Izzo, mentre tra gli altri club si scatena il Genoa: attesi per oggi gli arrivi di Badelj dalla Lazio e Goldaniga dal Sassuolo dopo aver annunciato Melegoni dall'Atalanta e Zajc dal Fenerbahce.

MURIQI IN PAIDEIA PER LE VISITE MEDICHE

BORJA MAYORAL ASPETTA LA LAZIO

