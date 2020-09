DIRETTA – Calciomercato, gli affari delle altre: Milan ecco Hauge, Nainggolan a Cagliari

Ultime ore intense di calciomercato anche per le altre società di Serie A. Il Parma sta stringendo per chiudere le operazioni Brunetta e Osorio, ma deve operare anche a centrocampo. Il sogno è Saponara, in uscita dalla Fiorentina, c'è poi anche la candidatura di Nicolussi Caviglia dalla Juventus. Si muove anche lo Spezia, alla ricerca di un attaccante. Il primo nome sulla lista è quello di Santander del Bologna, ma il sogno, al momento di difficile conclusione, rimane Llorente.



Il Milan ha chiuso l'operazione Jens Petter Hauge, attaccante norvegese classe 1999. Il calciatore è già sbarcato a Milan e sta svolgendo questa mattina le visite mediche di rito. Sono ore decisive anche per il Cagliari, che dopo aver chiuso e ufficializzato Godin, è vicino al ritorno di Radja Nainggolan in rossoblu, con il centrocampista che stavolta arriverebbe a titolo definitivo e firmerebbe un triennale. Circa 12 milioni di euro il prezzo dell'operazione. Il Genoa tratta invece l’attaccante del Rostov Eldor Shomurodov. Circa 8 milioni di euro le cifre dell'affare. Intanto dal Sassuolo arriva Gianluca Scamacca, 21enne attaccante in arrivo in prestito dal Sassuolo, arrivato in città ieri sera. Oggi sono previste le visite mediche e la firma sul contratto.

