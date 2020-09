Calciomercato Lazio, Queiros è un'opportunità: ma la società smentisce trattative

Wesley Hoedt è il difensore prescelto dalla Lazio per rinforzare il reparto arretrato. Il mercato, con l'arrivo dell'olandese e di Andreas Pereira dal Manchester United sembra ormai chiuso definitivamente. Dal Portogallo però sono sicuri che la Lazio si sia rifatta sotto per Diogo Queiros, gioiellino del Porto classe 1999. Si tratterebbe quindi di un Under 22 che non intaccherebbe la lista dei biancocelesti, aggiungendo un ulteriore tassello all'organico. Gestito da Mendes, questo potrebbbe favorire l'operazione, anche se, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si sarebbe fatto sotto anche l'Olympiacos per lui. Da Formello invece, sarebbero piovute smentite sull'affare con i capitolini.