Diritti tv, Dazn in vantaggio su Sky. E sui 130 milioni della scorsa stagione...

Ieri è saltata l'Assemblea di Lega che avrebbe assegnato i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24. In ogni caso Dazn (offerta di 840 milioni a stagione) rimane in vantaggio su Sky, che martedì aveva rilanciato promettendo il pagamento entro 3 giorni dei 130 milioni dell'ultima rata della scorsa stagione e di 375 dei 750 milioni dell'offerta attuale. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ieri il Tribunale di Milano ha depotenziato la mossa di Santa Giulia, ordinando l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per il pagamento dei 130 milioni della scorsa stagione.

