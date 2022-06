Diritti Tv, Mediaset scontenta: chiesto uno sconto a Dazn sulla pubblicità

Non solo Tim, anche Mediaset ha mostrato la propria insoddisfazione per i risultati di Dazn in questa stagione, chiedendo uno sconto sulla pubblicità.

Il flop dei risultati e sul fronte abbonati (solo 2 milioni in Italia, ndr) di Dazn rischia di portare molti cambiamenti nell'ambito dei diritti televisivi. Osservando i dati Auditel si nota che la Serie A trasmessa in streaming in questa stagione ha perso almeno il 30% degli utenti rispetto ai risultati raggiunti nell'ultimo anno di contratto di Sky. Questi numeri hanno portato a molte e inevitabili riflessioni. I primi a muoversi sono stati i consulenti di Tim che, dopo aver fatto sapere di voler rompere il contratto da 360 milioni di euro annui, si sono messi alla ricerca di nuovi partner. Ma non solo. Anche Mediaset, che detiene l’esclusiva per la raccolta pubblicitaria sul calcio, ha mostrato la propria insoddisfazione. Secondo quanto riporta Verità & Affari, la Digitalia '08, concessionaria delle tv del biscione, avrebbe richiesto uno sconto a Dazn sul minimo garantito nella raccolta pubblicitaria. In attesa di novità, soprattutto sul fronte Tim che ha contattato anche Amazon e Sky, è chiaro che il futuro di Dazn in Italia è tutt'altro che nitido e che la scontentezza domina tra i suoi partner.