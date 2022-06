Diritti Tv, Tim saluta Dazn? Contattati anche Sky e Amazon

L'accordo stipulato tra Tim e Dazn si è rivelato un flop dopo il primo anno di Serie A, l'azienda di telecomunicazioni ora è alla ricerca di nuovi partner.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'accordo tra Tim e Dazn per ottenere il calcio della Serie A in esclusiva e costato all'azienda di telecomunicazioni più di un miliardo di euro non ha portato i risultati sperati. L'inaspettato flop ha costretto la Tim a fare delle riflessioni sul contratto che li lega alla nota pay-tv e a scegliere di separarsi dal contratto . Secondo quanto riporta La Stampa, i consulenti dell'ex Telecomitalia in questi giorni stanno lavorando per mettere sul mercato DAZN e trovare nuovi partner, con lo scopo di alleggerire le casse societarie. Sono in atto lavori di ricerca che hanno come obiettivo quello di trovare qualcuno pronto a subentrare, ma per il momento le possibilità sembrerebbero essere poche.

Tra le società contattate da Tim ci sono anche Sky e Amazon che sono però titubanti davanti all'offerta proposta. Gli scenari sono cambiati molto rispetto ad un anno fa. Sky, infatti, non ha subito gravi perdite rispetto a quelle pronosticate e, per questa ragione, non è così tentata di rischiare inserendosi in questo nuovo progetto. Allo stesso modo anche Amazon non ha intenzione di assumersi rischi: l'idea è quella di inserire ancora di più la piattaforma prime nel calcio, ma ritiene sia troppo presto per puntare sull'intero campionato di Serie A. Un segnale di apertura, invece, sarebbe stato lanciato da Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, disposto a parlare con Tim e Dazn ma non a formulare offerte milionarie.