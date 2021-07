Diritti tv, spezzatino sì o no? La decisione della Lega Serie A

Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per la decisione sul cosiddetto spezzatino in Serie A. Nell'ultima Assemblea di Lega era arrivato un ulteriore rinvio, per l'ennesima volta dopo che un mese fa i club avevano dato l'ok alla proposta e poi bloccato tutto. Resta da capire se ancora ci sia la convergenza di almeno 13 società (non più 14 causa assenza della Salernitana) al progetto di Dazn. Altro tema caldo sarà la vendita dei diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa per il prossimo triennio: registrato l'interesse di Rai, Mediaset e Sky. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stamattina e l'obiettivo è superare i 35 milioni del 2018-2021.

