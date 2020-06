Donatella Scarnati: "La Lazio ha una grande occasione, deve giocarsela divertendosi"

Rullo di tamburi, la Serie A sta per ricominciare. Ai microfoni di Radiosei è intervenuta Donatella Scarnati, giornalista e conduttrice televisiva. Queste le sue parole in merito alla ripresa del campionato e alla Lazio: "Il calcio non è soltanto pallone, racchiude veramente tante cose. L'avvenimento sportivo che ricordo con più passione è sicuramente quello del 2006, il Mondiale per noi è stata l'apoteosi. Una grandissima squadra guidata da un bellissimo allenatore, una vittoria arrivata in un momento particolare per tutto il calcio italiano".

CAMPIONATO - "Sarà un campionato particolare. Questo è un calcio diverso, non c'è fluidità nel gioco. Si stancano, si fermano. La condizione fisica non è quella che c'era prima dello stop. Gli interessi economici erano importanti, alla fine è stato giusto non fermare una vera e propria industria. Il merito va a Gravina, che si è sempre battuto. Bisogna cercare comunque di contenere un po' l'entusiasmo, parlo dei festeggiamenti per la finale di Coppa Italia. Non dimentichiamoci quello che è successo e che abbiamo passato, dobbiamo stare attenti. Sfida Scudetto tra Juventus e Lazio? Non so chi possa vincerlo, i bianconeri sono in crisi, la Lazio ha un'occasione per giocarsela divertendosi. Alla Juventus ora manca questo, spero comunque che vinca il migliore".

