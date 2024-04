Doping, il TAS sospende la squalifica dell'ex Inter: ora può giocare

WEBTV LAZIO, ECCO LA MAGLIA CELEBRATIVA: "LA STORIA SI VESTE DI NUOVO" - FOTO&VIDEO Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PER L'HATAYSPOR, DELE-BASHIRU PUÒ PARTIRE: FISSATO IL PREZZO La Lazio sta vivendo un momento di totale rivoluzione, a cui con tutta probabilità seguirà un processo di "ristrutturazione" totale della squadra. Diverse sono le voci di mercato che si stanno udendo attorno al mondo biancoceleste e una delle ultime... La Lazio sta vivendo un momento di totale rivoluzione, a cui con tutta probabilità seguirà un processo di "ristrutturazione" totale della squadra. Diverse sono le voci di mercato che si stanno udendo attorno al mondo biancoceleste e una delle ultime...