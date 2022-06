Empoli, la decisione su Andreazzoli: il comunicato del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le voci che circolavano in questi giorni in merito al futuro incerto di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli, si sono concretizzate in questa ultima ora. La società toscana, infatti, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha reso nota la decisione di non proseguire la prossima stagione al fianco del tecnico. Questo quanto si legge nella nota: “Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Futuro Leiva, il Gremio ha fatto il primo passo: le parole del presidente

Calciomercato Lazio, Vavro-Copenaghen ci siamo: le cifre dell'operazione