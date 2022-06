Futuro Leiva, il Gremio ha fatto il primo passo: le parole del presidente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Leiva ha detto addio alla Lazio dopo cinque anni intensi, che non dimenticherà mai. La Capitale e i colori biancocelesti saranno per sempre nel suo cuore ma il suo futuro è altrove. Non si sa ancora la destinazione che lo accoglierà per una nuova esperienza, il centrocampista in alcune dichiarazioni rilasciate recentemente ha rivelato di non escludere che possa rimanere anche in Italia. La notizia del mancato prolungamento di contratto con la Lazio è giunta fino in Brasile dove si vocifera, già da tempo, di un possibile interessamento del suo ex club: il Gremio. Il presidente Romildo Bolzan non lo ha mai negato ma ha sempre affermato che non c’è mai stato alcun contatto con il diretto interessato. Qualcosa però è cambiato negli ultimi giorni, lo ha rivelato il patron stesso nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio GraNal. Queste le sue parole: “Abbiamo parlato con Lucas Leiva? Sì, una telefonata. Questo è tutto”. Un primo passo dunque è stato fatto, non resta che attendere per capire come evolverà la situazione.

