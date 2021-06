Eriksen, malore durante Danimarca - Finlandia: calciatori in lacrime e match sospeso

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - "La partita di UEFA EURO 2020 a Copenaghen è stata sospesa a causa di un'emergenza medica", il comunicato della FIFA diramato sui canali ufficiali.

AGGIORNAMENTO ORE 18.57 - Il calciatore, su una barella, è stato portato fuori dal campo dall'intero staff sanitario. Anche la moglie in campo e in lacrime, consolata da i componenti di entrambe le squadre.

Attimi di paura per Christian Eriksen. Il calciatore dell'Inter è caduto a terra durante il match degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Immediatamente hanno fatto il proprio ingresso in campo i sanitari, che hanno sottoposto il calciatore a un massaggio cardiaco. Compagni in lacrime, ansia e paura in campo.

