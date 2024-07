Euro2024, cori contro Gibilterra: Morata e Rodri nel mirino della Uefa

TUTTOmercatoWEB.com

Guai in vista per Rodri e Morata, finiti sotto la lente d'ingrandimento della Uefa per i festeggiamenti considerati eccessivi nel post partita di Spagna-Inghilterra. I due avrebbero intonato il coro “Gibilterra è spagnola" come sfottò nei confronti degli inglesi e, per questo, il massimo organo ha deciso, tramite una nota ufficiale, di nominare “un ispettore etico e disciplinare per valutare una potenziale violazione del Regolamento disciplinare UEFA nel contesto della condotta tenutasi durante la presentazione pubblica del trofeo del Campionato Europeo UEFA 2024 a Madrid il 15 luglio 2024. Ulteriori informazioni in merito a questa questione saranno rese note a tempo debito”.

