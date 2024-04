Europa e Conference League | L'Atalanta fa la storia a Liverpool, solo un pari per la Fiorentina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviate le gare di Champions nella serata odierna sono scese in campo le squadre impegnate in Europa e in Conference League. Tanti i risultati importanti tra cui spicca il netto 3-0 rifilato dall'Atalanta in casa del Liverpool grazie alla doppietta di Scamacca e alla rete di Pasalic. Successo anche per il Benfica che al Da Luz si impone per 2-1 sul Marsiglia con le reti di Rafa Silva e Di Maria da un lato e la marcatura di Aubameyang dall'altro. Vince anche il Bayer Leverkusen che in casa si impone per 2-0 sul West Ham con i gol di Hofmann e Boniface. Passa anche la Roma nel confronto tutto italiano contro il Milan che si impone 1-0 con la rete di Mancini.

Nelle gare di Conference League la Fiorentina non va oltre lo 0-0 in casa del Viktoria Plzen. Gol e spettacolo invece tra Olympiacos e Fenerbahce con i greci che si sono imposti per 3-2 grazie ai gol di Fortunis, Jovetic e Chiquinho che hanno risposto alle reti di Tadic su rigore e Kahveci. Vince anche l'Aston Villa sul Lilla: Watkins apre le marcature, McGinn raddoppia. Diakité accorcia le distanze sul finale e fissa il punteggio sul 2-1. Di misura il Bruges a cui basta la rete di Vetlesen per battere il Paok.