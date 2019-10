Europa League, Agostinelli: "Lazio obbligata a vincere. Turnover? Aspetto"

Vigilia di Lazio - Rennes, partita decisiva per la qualificazione nel girone di Europa League. Ai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha analizzato l'impegno della squadra di Inzaghi, sottolineando l'importanza in chiave classifica. Il primo spunto è sulla consistenza del Rennes: "Si sanno difendere, si muovono con la difesa a cinque. Sarà gara scorbutica e servirà pazienza, è importante trovare il vantaggio subito per farli aprire. La Lazio è obbligata a fare sua la gara avendo perso con Cluj, non può permettersi altri risultati, altrimenti le altre poi deve vincerle tutte". Sul turnover: "Aspetto a giudicare, si può fare solo alla fine della partita. Credo serva una squadra competitiva, Inzaghi non deve cambiare molto, loro sono pericolosi. Io farei giocare Lazzari con Luis Alberto, Leiva e Milinkovic e se fosse stato bene avrei preferito Correa accanto a Immobile. Potrebbe esserci spazio per Parolo e Berisha. Domani in panchina non hai una punta e mi dispiace molto, potrebbe diventare un problema veramente grave”.

LAZIO, ANCHE CORREA RINNOVA IL CONTRATTO

LAZIO, RINNOVO DI CAICEDO CON LA REGIA DI INZAGHI

TORNA ALLA HOME PAGE