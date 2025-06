Ex Lazio | Correa verso il Botafogo: la reazione dei tifosi interisti

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Joaquin Correa è ad un passo dal lasciare l'Italia per volare in Brasile e firmare con il Botafogo. L'attaccante argentino, in scadenza con l'Inter a fine giugno, ha un accordo di massima con il club verdeoro e aspetta solo che vengano limati gli ultimi dettagli per raggiungere l'intesa definitiva. Dopo quattro stagioni, di cui una passata in prestito all'OM, sta dunque per chiudersi l'avventura di Correa in nerazzurro, una parentesi tutt'altro che positiva.

Tra i tifosi interisti e l'ex Lazio la scintilla non è mai scattata, complice il rendimento molto al di sotto delle aspettative del Tucu. Alla notizia dell'imminente firma con il Botafogo, sono state numerose le reazioni social dei supporters nerazzurri e non solo, tutte tendenti nella stessa direzione. "Finalmente!", "L'unica notizia buona che hanno sentito gli interisti in questi giorni", "Era ora", "Una buona notizia finalmente", sono solo alcuni dei commenti circolati su Instagram nelle scorse ore.

