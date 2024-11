Ex Lazio, Immobile e il messaggio per Flavio: "Ciao campione..." - FOTO

La scomparsa di Flavio, dopo una lunga battaglia con la malattia di Batten, ha toccato l'intero mondo biancoceleste e non solo. Tra i tanti messaggi di cordoglio e d'affetto per la famiglia e per il giovane tifoso, c'è anche quello di Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio, via social, ha voluto ricordarlo conndividendo uno scatto del ragazzo accompagnato dal messaggio: "Ciao campione, riposa in pace".

