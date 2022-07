FIFA, il fuorigioco semiautomatico per Qatar 2022: ecco come funziona

Se ne era parlato nelle scorse settimane come possibile novità, ora è ufficiale: a Qatar 2022 ci sarà il fuorigioco semiautomatico. Ecco come funziona...

Sono state comunicate importanti novità per il prossimo Mondiale, previsto in Qatar tra Novembre e Dicembre. In queste ore, infatti, la FIFA ha ufficializzato l'introduzione del fuorigioco semi-automatico, di cui aveva parlato qualche settimana fa anche il presidente della Commissione Arbitri: Pierluigi Collina. Questa novità è stata introdotta con lo scopo di facilitare la rivelazione del fuorigioco e rendere più veloce e precisa la decisione, senza dover intervenire con le classiche linee.

COME FUNZIONERA' - Sotto il tetto dello stadio verranno introdotte 12 telecamere, le quali, come spiega la FIFA, saranno in grado di registrare gli spostamenti della palla e fino a 29 movimenti di ogni singolo calciatore (50 volte al secondo, ndr). Nell'azione di ogni singolo protagonista del gioco, saranno presi in considerazione l'estremità e quelle parti del corpo che saranno utili per la rilevazione dell'offside. A questo si sistema si aggiunge anche un sensore di misura inerziale (IMU, ndr), che, inviando circa 500 dati al secondo, permetterà di individuare con immediatezza il momento in cui il pallone viene calciato. Questi dati giungeranno alla squadra arbitrale ogni volta che si presenterà una posizione dubbia e questi, nel giro di pochi secondi, saranno in grado prendere una decisione.