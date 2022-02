Fiorentina - Lazio, le quote del match: l'Over è una certezza. E sul risultato esatto...

La 24esima giornata di Serie A propone la sfida tra Fiorentina e Lazio. Si tratta di un vero scontro diretto in chiave europea: le due squadre sono entrambe a quota 36 in classifica, a due punti di distanza dalla Roma sesta. Le formazioni di Italiano e Sarri si sfidano alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali e una volta archiviata la sessione invernale di calciomercato. La Viola ha salutato Vlahovic ma accolto Ikoné, Piatek e Cabral. I biancocelesti, invece, hanno acquistato il solo Jovane Cabral, salutando alcuni esuberi e Vedat Muriqi.

OCCHIO AI GOL - Dalla sfida in programma questa sera al Franchi i bookie si attendono tanti gol. Le due formazioni sono quelle con la maggior percentuale realizzativa. La Fiorentina, che anche senza Vlahovic conserva una buona propensione offensiva, potrebbe collezionare con la Lazio l'undicesimo Over 2.5 di fila in casa, anche perché dall'altra parte c'è una formazione che tende all'attacco e che di Over 2.5 è esperta, con nove consecutivi fuori casa. La combo che considera l'arrivo di almeno due reti nei primi 45' e almeno una marcatura nei secondi 45' vale 2.90 su Sisal. Considerando poi il potenziale offensivo dei biancocelesti e i precedenti che li vogliono più volte in vantaggio rispetto alla Fiorentina, viene consigliato il mercato del Multigol ma limitandolo alla squadra ospite: l'arrivo di 2 o 3 gol della Lazio è un'ipotesi che raggiunge una quota di 2.62 su William Hill.

RISULTATO ESATTO - Il risultato esatto consigliato è l'1-2. Non si tratta indubbiamente del più probabile, ma è comunque tra quelli maggiormente presi in considerazione dai bookie, anche perché tre degli ultimi cinque incontri tra Fiorentina e Lazio si sono conclusi col medesimo score (11.50 su Sisal). Il pareggio 1-1, la vittoria della squadra di Italiano per 1-0 e per 2-1, sono quelli che lo precedono (6.75, 10.00 e 11.00 su Snai). Infine, la quota che considera una rete o un assist di Luis Alberto vale 2.50 su Sisal.

