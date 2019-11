FORMELLO - Lazio, due giorni di riposo: Luis Alberto resta con Inzaghi

FORMELLO - Due giorni di pausa, si riprende mercoledì senza i calciatori convocati dalle nazionali. Partirà un bel gruppetto, rimarrà Luis Alberto, fuori dalla lista della Spagna nonostante il momento magico. Ben per Inzaghi, lo seguirà da vicino durante il periodo di sosta. Ai box ci sono Marusic e Radu, entrambi hanno riportato una lesione muscolare di primo grado. Ci proveranno per il Sassuolo (domenica 24 novembre), è la trasferta che riaprirà il campionato dei biancocelesti. Caicedo non era al meglio (contusione alla spalla destra), ma ha trovato posto in panchina con il Lecce. Verranno gestiti i calciatori più affaticati, la settimana potrebbe concludersi con l'amichevole in famiglia con la Primavera (si fermeranno anche i baby).