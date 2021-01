FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: Cataldi spera in una chance

FORMELLO - Domani in campo per la seduta di scarico, poi da martedì scatterà la preparazione della sfida con la Fiorentina in programma il 6 gennaio all’Olimpico (ore 15). Inzaghi non recupererà calciatori dall’infermeria, al massimo Parolo fermo per un trauma alla caviglia. Correa (elongazione) e Fares (stiramento) sono fuori per problemi muscolari al polpaccio, Lulic sta proseguendo nel percorso riabilitativo e verrà valutato entro la fine di gennaio. Con i viola non ci sarà Leiva, squalificato per il giallo rimediato a Genoa. Escalante e Cataldi si giocano il suo posto in regia. In difesa potrebbe tornare titolare Luiz Felipe, davanti di nuovo ballottaggio a tre tra Caicedo, Muriqi e Pereira.

Pubblicato il 03/01