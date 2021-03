Frode a Fiorentina e Dazn, due hacker a processo a Firenze

Due fratelli spagnoli di 63 e 66 anni sono finiti a processo a Firenze. L'accusa è di aver messo a segno una frode informatica riuscendo a far accreditare sul loro conto corrente un pagamento da 1,6 milioni di euro che la Perform Investiment Ltd, società che gestisce Dazn, avrebbe dovuto versare alla Fiorentina come pagamento di una quota di diritti televisivi. Il metodo che avrebbero usato i due hacker sarebbe quello del ‘man in the middle’, inserendosi nella corrispondenza via e-mail scambiata tra la società inglese e la Fiorentina, sostituendo l’iban del loro conto corrente a quello indicato dalla società sportiva per il pagamento.

