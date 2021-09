Galatasaray, Muslera e l'errore di Strakosha: "Portieri soli in campo, i nostri errori non sono perdonati"

Inizia in salita il percorso della Lazio in Europa League. La squadra di Sarri è infatti uscita sconfitta dalla prima gara contro il Galatasaray. Decisivo è stato l'autogol di Thomas Strakosha, che ha di fatto consegnato i tre punti alla compagine turca. Nell'immediato post-partita, Fernando Muslera ha commentato il grossolano errore del portiere biancoceleste, esprimendogli il proprio sostegno. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da sozcu.com.tr: "Se lo guardi, è stato lo stesso mio errore di quache partita fa. Cose del genere possono sempre succedere. I portieri sono soli in campo. Ci saranno errori come quello commesso oggi dal portiere avversario. Questa è la particolarità del lavoro del portiere. Il nostro errore non è perdonato. Anche questo fa parte del nostro lavoro. Dobbiamo continuare senza demoralizzarci, non dobbiamo arrenderci".

Lazio, l'Europa parte in salita: papera di Strakosha e vittoria al Galatasaray

