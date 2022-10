Genoa - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Apparentemente un incontro alla portata, ma non per questo da sottovalutare. Il prossimo impegno della Lazio Women in campionato, per la 5^ giornata, sarà domenica 23 ottobre alle 14:30 contro il Genoa in trasferta. Il Grifone è attualmente penultimo con tre punti, mentre le biancocelesti sono in cima alla classifica. La squadra di Catini ha la possibilità di dimostrare la propria crescita, evitando i cali di tensione. Il match sarà visibile, in tv e in streaming, su Eleven Sport, da poco acquistata da DAZN.