Dazn acquista Eleven Sport: i contenuti di cui possono usufruire gli utenti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Grande novità per DAZN. Il gruppo britannico ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di ELEVEN Group. Un grandissimo colpo per l'operatore che in questo modo espande le proprie capacità all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre maggiore di territori.

Una volta che saranno sistemati tutti i dettagli, Dazn diventerà il principale broadcaster dei campionati di Belgio e Portogallo, due leghe in grande espansione e ormai seguite anche all'estero. Altro aspetto interessante di questa nuova partnership è che su Eleven è possibile vedere il campionato di calcio di Serie B femminile, dove milita la la Lazio di mister Massimo Catini.