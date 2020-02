Glen Johnson incensa Leiva: "A Liverpool non lo notavano, ma era insostituibile"

“Alla Lazio ho riscoperto me stesso”. Parola di Lucas Leiva, idolo dei laziali. Arrivato a Roma in punta di piedi, con l'umiltà ad aprirgli la porta e il campo a parlare per lui. Non c'è voluto molto per prendere consapevolezza di quanto sarebbe stato fondamentale per questa rosa. È bastata una partita, la Supercoppa 2017 contro la Juventus: al fallo su Cuadrado è stato amore a primo giallo. Eppure ancora oggi c'è chi non lo inserisce tra i tenori di questa Lazio. Che sono solo quattro: Immobile, Correa, Milinkovic e Luis Alberto. Nah, errore. A spiegare l'importanza del brasiliano ci ha pensato un suo ex compagno di squadra al Liverpool, Glen Johnson. Ecco le sue parole cariche di stima per il numero 6 di Simone Inzaghi: “Solitamente ci sono determinati nomi che i tifosi non vorrebbero mai perdere, perché insostituibili, e non sempre pensano a chi ha un ruolo difensivo all'interno della rosa" - ha rivelato l'inglese al programma radiofonico talkSPORT - "Ma uno di quelli che non potevamo sostituire era invece Lucas Leiva. Lui interpretava così bene il suo ruolo davanti alla difesa, che permetteva a tutti gli attaccanti, tra cui Luis Suarez, di giocare liberi e dimostrare le grandi cose che sapevano fare. Una volta perso Leiva sono iniziati i problemi. Questo la gente non se l'aspettava, perché magari pensava più insostituibili il capitano o gli attaccanti. Ma giocatori come lui (Leiva, ndr) sono fondamentali per qualsiasi rosa. Lucas permetteva alla squadra di distendersi, cambiava gioco, rubava palla, rallentava il ritmo... Tutte cose delle quali ha bisogno qualsiasi top team. E alcuni tifosi non lo notavano”.

