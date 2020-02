Calciomercato Lazio, tentativo per Kumbulla: Tare a colloquio con gli agenti

È l'unico rimasto vacante tra i famosi tre tenori di casa Verona: non sarà così per molto. Amrabat si accaserà alla Fiorentina a giugno, Rrahmani al Napoli... E Kumbulla? Vecchio pallino dei biancocelesti, nella lista di Igli Tare e di almeno altri tre top club europei. Mercoledì, per Lazio - Verona, sugli spalti dell'Olimpico se ne stavamo seduti comodamente gli osservatori del Chelsea. L'hanno visionato, studiato, e soprattutto ammirato fermare gli attacchi di Immobile&Co. come il più classico dei predestinati. I Blues dovranno vedersela con Napoli - che avrebbe già l'accordo con l'Hellas per 20 milioni+bonus - e Inter, ma non solo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio è passata all'attacco. Una nuova offensiva approfittando del match casalingo contro i gialloblu. Tra le cortesie per gli ospiti, Igli Tare si è assicurato di persona di riservare un trattamento di favore all'entourage di Kumbulla. Le parti si sono incontrate, hanno parlato, e il ds biancoceleste avrebbe messo le basi per tentare di intavolare una trattativa e superare la concorrenza. Sono proprio gli agenti del calciatore ad aver bloccato l'affare col Napoli: non vogliono agire d'istinto, la volontà dello stesso difensore sarebbe quella di ponderare bene ogni proposta. È un classe 2000, di talento, vuole scegliere bene. Ecco perché la Lazio resta in corsa, conscia del fatto che, però, per strapparlo al Verona serviranno comunque almeno 20 milioni. In caso di Champions League, il colpo sarebbe ampiamente alla portata.

