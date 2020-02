Lazio - Verona, l'equilibrio regna: le statistiche del match

Lazio - Verona termina a reti inviolate, match con ritmi elevati e tanto agonismo. Le statistiche mostrano una situazione di equilibrio: 9 occasioni per i biancocelesti, 11 per l'avversario. Anche il possesso palla non ha visto un effettivo vincitore, con il 51% per gli uomini di Inzaghi e il 49% di quelli di Juric. Stessa cosa per la corsa: Immobile e compagni hanno percorso 108.356 chilometri, contro i 109.053 del Verona.

I SINGOLI - Altra gara sontuosa di Luis Alberto, che sfodera giocate di gran classe e colpisce due pali. Lui è top player per tiri (6), tocchi di palla (89), occasioni create (2), cross (2/5). Di sostanza la partita di Milinkovic, migliore per km percorsi (11.635), duelli totali vinti (12), palle recuperate (15), anticipi (3) e duelli aerei vinti (6). Attento in difesa Patric, che vince più tackle di tutti (4). Marusic, nel breve scorcio di gara giocato, ha effettuato lo scatto più veloce (33.54 km/h).

