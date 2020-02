Lazio, il Giudice Sportivo ferma Milinkovic e Radu: salteranno il Parma

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, in merito alla ventiduesima giornata di Serie A 2019-2020. Confermato il turno di stop per squalifica sia per Milinkovic che per Radu: erano entrambi diffidati e contro il Verona sono stati ammoniti. Saranno quindi costretti a saltare la trasferta di Parma, per tornare nello scontro diretto con l'Inter in programma tra dieci giorni.

