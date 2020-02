FORMELLO - Lazio, riecco Cataldi in gruppo. Anche Correa quasi pronto

FORMELLO - I titolari di ieri in palestra, riparati dal vento. Tutti gli altri al Fersini per la ripresa degli allenamenti. E tra i "tutti" ci sono anche Cataldi e Correa, i due calciatori in infermeria e quasi pronti al rientro. Seduta in gruppo per il regista, corsa differenziata insieme al preparatore atletico per il Tucu. Poi eccoli insieme durante le esercitazioni di possesso palla: addosso il fratino verde da jolly per evitare contrasti pericolosi. La sgambata di oggi segnala Cataldi leggermente avanti nel protocollo di recupero: ha svolto per intero il programma previsto, compresi gli allunghi di 50 metri che hanno preceduto il ritorno negli spogliatoi della squadra.

RECUPERI. Entrambi provano a farcela per la trasferta di Parma, dove invece non ci saranno sicuramente gli squalificati Radu e Milinkovic. In difesa Inzaghi potrebbe cambiarne due su tre scegliendo Luiz Felipe e Bastos ai lati di Acerbi. A centrocampo invece tocca a Parolo, entrato nei minuti finali della gara di ieri. Domani inizieranno le prove tattiche: da valutare Caicedo, che ha abbandonato lo stadio zoppicando leggermente. Dovrebbe trattarsi di un semplice crampo al polpaccio.