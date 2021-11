IFAB, arriva il no alla novità sull'intervallo. Cinque cambi per sempre: a marzo il via libera

Durante l'Annual Business Meeting (ABM) di oggi dell'International Football Association Board (IFAB), è stata presa una decisione chiave in relazione al benessere dei giocatori. Come riporta TuttoMercatoWeb, è stata concordata una raccomandazione che dovrebbe essere presentata all'Assemblea generale annuale dell'IFAB nel marzo 2022: estendere in modo permanente l'opzione di consentire fino a cinque sostituzioni per squadra.

INTERVALLO - L'IFAB ha invece detto no alla possibilità di estendere l'intervallo da 15 a 25 minuti. "Diversi membri - si legge nel comunicato - hanno condiviso le loro preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda il potenziale impatto negativo sul benessere e sulla sicurezza dei giocatori derivate da un lungo periodo di inattività. È stato deciso su questa basr di non accogliere la proposta".

