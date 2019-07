Il progetto "Play Hospital" di LeuceVia: giocattoli per i bimbi dell'Osp. Bambino Gesù - VIDEO

Play Hospital è il progetto che tutti sognavamo e che LeuceVia è stata in grado di trasformare in realtà, con il fondamentale supporto dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesú e della catena internazionale di negozi Flying Tiger Copenhagen.

Grazie a PLAY HOSPITAL ogni giorno, per almeno 1 anno, il DH del Dipartimento Onco-Ematologia, sarà SEMPRE provvisto di materiale ludico e didattico: UN FLUSSO CONTINUO DI GIOCATTOLI, quadernini, puzzle, pennarelli, cerotti in lattice a tema, confezioni di pongo, borse in tela da colorare e tanto altro. Tutto in regalo ai circa 120 bambini che ogni giorno transitano nel Day Hospital e che necessitano di RIDURRE L’IMPATTO TRAUMATICO DELL’OSPEDALIZZAZIONE.

Il GRAZIE più grande va come sempre A VOI che nel corso dei mesi ci avete sommersi di stima e affetto. E se prima, per crescere, avevamo bisogno delle vostre donazioni, ORA CON PLAY HOSPITAL NON POSSIAMO PROPRIO PIÙ FARE A MENO DI VOI.

Per contribuire e garantire continuità al progetto Play-Hospital: www.leucevia/play-hospital/

