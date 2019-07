Lazio, riflessioni a centrocampo: lo stop di Leiva blocca Badelj?

È tempo di riflessioni, in casa Lazio. Lo stop di Lucas Leiva (su cui si avranno ulteriori delucidazioni nella conferenza stampa che il brasiliano terrà oggi alle 16:30) ha ingigantito quel punto interrogativo che già da qualche settimana aleggiava sul centrocampo biancoceleste. Sono tante le incognite di mercato: partendo da Luis Alberto e Milinkovic – almeno uno di loro due resterà – e passando per Berisha, ancora ai box, e Badelj. Proprio il croato è uno degli indiziati numero uno a cambiare aria, su di lui sono forti la sua ex Fiorentina e il Bordeaux di Paulo Sousa, mentore del mediano ai viola e ora fortemente intenzionato a portarlo in Francia. Entrambi i club, però, vorrebbero chiudere per una cifra inferiore alla valutazione che fa la Lazio del giocatore: 8 milioni. Ecco perché le trattative sono ancora lontane dal vedere la parola fine, una situazione che ad oggi potrebbe venire incontro alle necessità dei biancocelesti. Badelj è un giocatore di grande qualità, un vice-campione del mondo e un centrocampista di alto livello per un campionato come la Serie A. Non dovrebbe essere né facile, né economico, trovare un suo alter ego all'altezza sul mercato. La società, che con il croato avrebbe voluto fare cassa per arrivare a Yazici (sarebbe una grande plusvalenza dopo il suo arrivo a parametro zero), adesso dovrà riflettere bene su come comportarsi in sede di calciomercato. Leiva rischia di stare fuori a lungo e Badelj ha tutta l'aria di essere l'uomo giusto al momento giusto. Nella passata stagione l'ex viola ha avuto più di qualche difficoltà di ambientamento, ma anno nuovo, vita nuova. Il 2020 potrebbe essere l'anno del suo riscatto in biancoceleste.

