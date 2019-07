DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutto su Yazici: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio spinge per Yusuf Yazici. Tare ha deciso di provare a prendere il turco a prescindere dalla cessione o meno di Sergej Milinkovic Savic. Il diesse biancoceleste ha deciso di accelerare dopo che il Lille aveva trovato l'accordo con il Trabzonspor r sulla base di 17 milioni più bonus con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Il giocatore, però, preferisce la Serie A alla Ligue1 e avrebbe preso tempo. Il club biancoceleste, però, deve pareggiare l'offerta e, soprattutto, riconoscere al club turco una percentuale sulla futura rivendita. Tutti credono nell'esplosione del calciatore e per il club del Mar Nero considera la percentuale una conditio sine qua non dell'affare. Le alternative a Yazici sono sempre Szoboszlai e Nadiem Amiri. Per quello che riguarda Milinkovic, invece, nessuna novità. Il Psg e il Manchester United restano sulle sue tracce, ma prima devono cedere rispettivamente Neymar e Pogba.

LE ALTRE OPERAZIONI - Per convincere il Trabzonspor servono circa venti milioni e Tare spera di ottenere il massimo dai calciatori in uscita. Badelj è inseguito da Bordeaux e Fiorentina, ma l'infortunio di Lucas Leiva potrebbe cambiare le carte in tavola. Wallace, invece, dovrebbe andare in Premier al Wolverhampton che è in vantaggio sul Flamengo. Sono in uscita anche per Durmisi e Patric, mentre i calciatori fuori dal progetto, dopo le visite mediche, si alleneranno a parte a Formello. Per tutti loro si cercherà una sistemazione.