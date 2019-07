Calciomercato Lazio, da Badelj a Wallace: il punto sui calciatori in uscita

CALCIOMERCATO LAZIO - Tare ha deciso. Vuole dare l’assalto a Yusuf Yazici a prescindere dall’eventuale partenza di Milinkovic Savic.Per battere la concorrenza del Lille e accontentare il Trabzonspor, però, servono tra i 16 e i 20 milioni. L'obiettivo del diesse biancoceleste è cedere i calciatori fuori dal progetto per fare cassa e portare a Formello il talento turco. Il primo nome sulla lista è Milan Badelj. Il croato, corteggiato dalla Fiorentina, piace al Bordeaux del suo mentore Paulo Sousa. Il tecnico portoghese ha chiesto al club transalpino di fare uno sforzo per accontentare Lotito che per il regista chiede 8 milioni di euro. Oltre al vicecampione del mondo, anche Fortuna Wallace è nella lista dei partenti. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, il giocatore cambierà aria nei prossimi giorni e il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per trovare la soluzione migliore. Al momento Il Wolverhampton è in vantaggio sul Flamengo e potrebbe portare 5 milioni di euro nelle casse dei capitolini.

DURMISI E GLI ALTRI - Insieme a loro ad Auronzo di Cadore c'è anche Riza Durmisi. Il danese sembrava essere vicinissimo al Besiktas pronto a versare 6 milioni alle aquile. Nel momento di chiudere l'affare, però, l'ex Betis ha rifiutato la destinazione. L'esterno vorrebbe andare al Marsiglia che non è disposto a pagare la stessa somma proposta dai turchi. Diverso è il discorso di Bastos, ancora in vacanza dopo la Coppa d'Africa disputata con l'Angola. Il giocatore piace a Watford e Levante, ma a meno di offerte irrinunciabili sembra destinato a restare. Alessandro Rossi, che sta recuperando da un problema alla caviglia, dovrebbe raggiungere Luca Germoni alla Juve Stabia. In dubbio il futuro di Tiago Casasola rientrato dopo appena pochi giorni dal prestito alla Salernitana. Il giocatore è in attesa di una chiamata per capire il da farsi. Ha offerte in Serie A e Liga, ma non è escluso che possa aggregarsi ai biancocelesti nei prossimi giorni.

