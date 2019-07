Calciomercato Lazio, Rossi verso la Juve Stabia: si lavora per il prestito

Alessandro Rossi verso la Juve Stabia. L'ex Primavera, che ha svolto ieri le visite mediche in Paideia, ha rimandato la partenza per Auronzo di Cadore per il problema alla caviglia che ne ha condizionato la seconda parte di stagione. Ora l'attaccante classe '97 è vicino al ritorno in Serie B dopo le esperienze con Venezia e Salernitana. Nei giorni scorsi, ai nostri microfoni, l'agente del giocatore aveva spiegato la volontà di trovare un club che potesse garantirne il rilancio. Minutaggio che il bomber viterbese potrebbe avere proprio a Castellammare di Stabia, dove riabbraccerebbe anche Luca Germoni. Coetaneo e compagno di squadra nelle giovanili biancocelesti. L'entourage del giocatore ha confermato la trattativa in corso per il prestito, in queste ore si sta lavorando anche per la chiusura.

