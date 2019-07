PAIDEIA - Visite mediche per Rossi e altri quattro calciatori: le ultime

PAIDEIA - Mentre la Lazio fatica ad Auronzo di Cadore, cinque calciatori si sono sottoposti alle visite mediche di rito oggi in Paideia. Minala, Di Gennaro, Tounkara e Bari sono stati in mattinata nella clinica romana per sottoporsi ai test atletici di inizio stagione. I quattro sono fuori dal progetto di Simone Inzaghi e si alleneranno a Formello a parte. La società è al lavoro per cercare una sistemazione a tutti dopo le varie esperienze in prestito della scorsa stagione. Tutti si aspettano delle novità.

ROSSI AD AURONZO - Insieme a loro c'era anche Alessandro Rossi, rientrato dopo i sei mesi trascorsi al Venezia. Il giocatore non è partito per Auronzo di Cadore a causa di un piccolo problema alla caviglia che è stato proprio controllato oggi in Paideia. Il calciatore, nelle prossime ore, dovrebbe raggiungere i suoi compagni sotto le Tre Cime di Lavaredo e mettersi a disposizione di Inzaghi. Dopo il ritiro in Veneto, la società cercherà una sistemazione per un nuovo prestito che gli permetta di mettersi in luce. Le offerte non mancano e la Lazio crede tantissimo nel centravanti classe 97.

CALCIOMERCATO LAZIO, TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA

LAZIO - TOP 11 CADORE, LA DIRETTA DEL TEST

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE