DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra uscite ed entrate: tutte le news

La Lazio ha messo a segno alcuni colpi importanti: Adekanye, Lazzari, Jony e Vavro. C'è da pensare anche alle operazioni in uscita, trovare un posto a quei giocatori pronti a lasciare l'ombra del colosseo. Vicina la cessione di Pedro Neto e Bruno Jordao, con il Benfica la trattativa è quasi giunta a conclusione: Lotito vedrebbe tornare in cassaforte i soldi investiti per il prestito biennale e il riscatto dei due portoghesi. Jorge Mendes si sta dando da fare anche per piazzare Wallace. Il nome del Walverhampton è il più concreto al momento, entro 10 giorni potrebbe essere formalizzato il suo trasferimento. In attesa di trovare la sua strada anche Riza Durmisi, che piace a Besiktas e Marsiglia ed è da considerarsi sul punto di partenza al pari di Wallace e Patric. C'è poi il capitolo relativo a Badelj: il Bordeaux è forte su di lui, Sousa lo vorrebbe tra i suoi soldati. Nome più caldo di tutti, manco a dirlo, quello di Milinkovic. Il serbo non è scontento con la maglia biancoceleste, ma non si può escludere un suo addio. Kezman è atteso a Roma da Lotito e Tare per valutare il suo futuro. Una cosa è certa: la società non accetterà offerte inferiori ai 90 milioni. PSG e Manchester United sono due club in grado di sborsare cifre così importanti. Caicedo sembrava essere pronto a partire, e invece il suo rinnovo è sempre più vicino.

OPERAZIONI IN ENTRATA - Per quanto riguarda la difesa, il ritorno di Radu chiude praticamente tutte le altre operazioni in entrata. Se dovessero partire Wallace o Patric, non è escluso però l'arrivo di un altro centrale. Diverse le situazioni da decifrare nelle altre zone del campo. Cipriano potrebbe essere uno dei nomi in entrata, dal Brasile sono arrivati segnali positivi per quanto riguarda la trattativa. Monitorato anche il nome di Bonifazi, che ha attirato però anche l'attenzione della Fiorentina. C'è poi il nome Yazici che gira da un po' dalle parti di Formello. Il centrocampista potrebbe essere un papabile sostituto di Milinkovic, ma ormai è a un passo dal Lille. Ieri mattina, invece, si sono svolte in Paideia le visite mediche per Kiyinie e Ndrecka: il primo sarà girato alla Salernitana in prestito, il secondo andrà a rinforzare la Primavera.

