Calciomercato Lazio, ds Spal: "Petagna per noi è fondamentale, ma..."

Lazzari è uno dei quattro colpi del calciomercato della Lazio, ma la Spal ha altri giocatori che interessano ai biancocelesti. Tra questi Petagna, che rappresenta un profilo gradito a Inzaghi per un'eventuale sostituzione di Caicedo. Il ds dei ferraresi Davide Vagnati ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È normale che ci sia interesse su un giocatore che ha segnato 16 gol. Petagna è un ragazzo di grande sensibilità e siamo contenti di averlo. Vedremo cosa succederà sul mercato, me per noi è una pedina fondamentale".

BONIFAZI - "Se si potrà fare il discorso di Bonifazi saremo felici. In questi anni lo abbiamo valorizzato, prendendolo in Serie B dove ha fatto bene, poi è tornato a Torino dove ha giocato poco o niente e l'anno scorso da noi si è rilanciato. Abbiamo piacere di parlare di una nuova possibilità a Ferrara, vediamo se è una cosa fattibile nel più breve tempo possibile perchè altrimenti, come è giusto che loro facciano le giuste valutazioni, le faremmo anche noi".

FARES - "Per Fares in questo momento non abbiamo piacere di fare trattative, perché è un giocatore che deve terminare ancora un processo di crescita. Siamo convinti che possa darci ancora molto, quindi di scambi con Fares non ne parliamo".

