Calciomercato Lazio, Cipriano sempre più vicino: i dettagli

Sembra ormai una trattativa prossima alla conclusione quella per portare Gustavo Cipriano alla Lazio. Il talento classe 2001 di proprietà del Santos, era già stato tentato da Tare la scorsa stagione. Il ds biancoceleste è rimasto colpito dalle sue qualità, lo immagina come un futuro crack e per questo vuole anticipare tutti assicurandosi le sue prestazioni. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la trattativa sarebbe in via di definizione. Si lavora sulla formula: potrebbe essere un prestito da un milione con diritto di riscatto a favore della Lazio. Al Santos resterebbe il 20% sulla futura rivendita del cartellino. Il suo contratto scade nel 2021 e al momento il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare con la società brasiliana.

