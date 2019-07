Lazio, per Armini si studia un futuro da big: rinnovo e prima squadra

LAZIO - Un futuro da big, inseguendo Nesta, la 13 e i sogni di quando era appena un bambino. Nicolò Armini, classe 2001, difensore centrale, all'occorrenza terzino, studia già da grande. Nella stagione appena passata, il capitano della Primavera biancoceleste è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni: esordio in prima squadra in Europa League, poi la gioia della prima presenza in Serie A, infine la conquista della promozione in Primavera 1. Insomma, un'annata da incorniciare che conferma le qualità indiscusse di questo ragazzo. La società sta studiando il percorso più adatto per lui: sarà sicuramente inserito nella lista del campionato come uno dei 4 giocatori cresciuti nel settore giovanile (gli altri dovrebbero essere Strakosha, Guerrieri e Cataldi), e inoltre in caso di partenza di Wallace e Patric, potrebbe completare il reparto difensivo in prima squadra insieme a Acerbi, Vavro, Radu, Luiz Felipe e Bastos. Con il reintegro del romeno e l'acquisto del giocatore ex Copenaghen infatti, il mercato in entrata in difesa può considerarsi ormai chiuso. Continuerà ad essere anche il capitano della Primavera, l'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal suo procuratore Mino Raiola che chiederà garanzie sul futuro. Il suo contratto scade nel 2020, la Lazio ha intenzione di fargli firmare il rinnovo già nelle prossime settimane. Nicolò sogna di vestire ancora la maglia della Lazio, tutte le strade sembrano convergere nella stessa direzione.

LAZIO, LE PAROLE DI CAICEDO

ULTIME DA AURONZO

TORNA ALL'HOMEPAGE