PRIMAVERA - Lazio, Zitelli firma il suo primo contratto da professionista

Zitelli è stato uno degli uomini chiave per la formazione della Primavera della Lazio. Bonacina ha potuto contare su di lui nella scorsa stagione, che si è conclusa con la promozione in Primavera 1. Così, la società ha deciso di non farsi scappare il talento: il giocatore ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'accordo è arrivato anche grazie all'ottimo lavoro di scouting di Riccio Vincenzo, collaboratore dell'agente Meozzi. Nello scorso campionato ha collezionato 14 presenze, e il suo rendimento ha attirato anche l'attenzione di mister Inzaghi. Ben 8 sono state le convocazioni con la prima squadra, 6 in Serie A, 1 in Coppa Italia (contro l'Inter) e 1 in Europa League (contro il Siviglia).

Pubblicato il giorno 16/7/19 alle ore 23:10